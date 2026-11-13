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Bessent verwijt Lutnick dat Megaspeed niet op zwarte lijst kwam

Economie
door anp
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent verwijt de minister van Handel, Howard Lutnick, dat hij Megaspeed niet op een zwarte lijst had gezet. Het Singaporese bedrijf Megaspeed staat centraal in een schandaal rond AI-chipbedrijf Nvidia. De onlangs opgestapte topman Jensen Hang had een affaire met Alice Huang, een vrouw die voor Megaspeed werkte en ervan wordt verdacht een Chinese spion te zijn.
In een interview met zakenzender CNBC zei Bessent er "maandenlang" voor te hebben gepleit dat Megaspeed op een zwarte lijst van de VS zou worden gezet. "Maar Handel heeft het hier voor het zeggen", zei Bessent. "Je moet ze daar vragen over hun interne procedures."
Persbureau Bloomberg meldde eerder deze week dat een door Alice Huang opgericht bedrijf in China chips van Nvidia heeft bemachtigd die volgens Amerikaanse regels niet naar dat land mochten worden geëxporteerd. Bessent zei tegen CNBC gefrustreerd te zijn over het "weglekken" van geavanceerde chiptechnologie.
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