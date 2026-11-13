Chipbedrijven zakken op Damrak na onrust rond Nvidia

AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven in de AEX-index op het Damrak zijn vrijdag met verlies de handelsweek uitgegaan. Het vertrek van topman en medeoprichter Jensen Huang zorgt voor onzekerheid rondom chipconcern Nvidia, de grootste verkoper van AI-chips ter wereld. De onrust rond Nvidia heeft effect op de hele techsector.

Chipbedrijven ASMI en Besi zakten tot ruim 4 procent. Chipmachinemaker ASML verloor 2,8 procent.

Nvidia verloor donderdag ruim 4 procent nadat Huang bekend had gemaakt af te treden als topman. Huang stapte op na onthullingen over meerdere affaires, waaronder een verhouding met een vermeende Chinese spion. Vrijdag leek het aandeel van Nvidia even op te veren, maar inmiddels zakt het verder. Ook andere chipbedrijven hebben het lastig op Wall Street.

De AEX-index sloot een fractie hoger op 1140,96 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 1121,58 punten.