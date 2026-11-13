Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chipbedrijven zakken op Damrak na onrust rond Nvidia

Economie
door anp
anp131126158 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven in de AEX-index op het Damrak zijn vrijdag met verlies de handelsweek uitgegaan. Het vertrek van topman en medeoprichter Jensen Huang zorgt voor onzekerheid rondom chipconcern Nvidia, de grootste verkoper van AI-chips ter wereld. De onrust rond Nvidia heeft effect op de hele techsector.
Chipbedrijven ASMI en Besi zakten tot ruim 4 procent. Chipmachinemaker ASML verloor 2,8 procent.
Nvidia verloor donderdag ruim 4 procent nadat Huang bekend had gemaakt af te treden als topman. Huang stapte op na onthullingen over meerdere affaires, waaronder een verhouding met een vermeende Chinese spion. Vrijdag leek het aandeel van Nvidia even op te veren, maar inmiddels zakt het verder. Ook andere chipbedrijven hebben het lastig op Wall Street.
De AEX-index sloot een fractie hoger op 1140,96 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 1121,58 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

fff8d743-474b-4f83-8b8a-7ae4514c4354

Havermout of boterham met pindakaas: welk ontbijt is gezonder?

shutterstock_2814294105

Waarom je spruitjes beter niet in water kunt koken

Een Nederlands paspoort ligt opengeslagen op een hotelbalie naast een smartphone.

Streep deze gegevens altijd door als er om een kopie van je paspoort wordt gevraagd

duitsland beschouwt spanje weer als risicogebied1625833079

Emigreren naar Spanje? De nieuwe exitheffing is bedoeld voor miljonairs, maar op je pensioen zit al een claim

onderzoek-voorziet-100-miljard-euro-aan-zorgkosten-in-20251643606205

Tot €649 per jaar verschil: zo groot is het premiegat tussen zorgverzekeringen in 2027

anp121126216 1

Belastingplan komt nog vier zetels tekort in Eerste Kamer

Loading