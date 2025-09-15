ECONOMIE
Bessent: VS zijn dicht bij deal met China over TikTok

Economie
door anp
maandag, 15 september 2025 om 9:53
MADRID (ANP/RTR) - De Verenigde Staten en China naderen een akkoord over TikTok, volgens de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent. Maandag hervatten beide landen handelsgesprekken in Madrid. Ook de toekomst van de populaire filmpjesapp staat op de agenda.
Als er geen overeenkomst over TikTok komt, zal dit volgens Bessent geen invloed hebben op de algehele relatie tussen China en de VS, die "op het hoogste niveau zeer goed is". De Amerikaanse afvaardiging in Spanje wordt geleid door Bessent en vicepremier He Lifeng leidt de Chinese delegatie.
Een vorig jaar aangenomen wet verbiedt TikTok in de VS, tenzij de Chinese eigenaar de Amerikaanse activiteiten verkoopt. President Donald Trump heeft het verbod sinds januari meerdere keren uitgesteld, waardoor de deadline voor een deal komende woensdag is.
