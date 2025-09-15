Schokkende cijfers: waarom vinden zoveel jonge Amerikanen politiek geweld 'acceptabel'?

Het is een hot topic in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland duikt de vraag steeds vaker op: is politiek geweld ooit te rechtvaardigen? Het antwoord daarop blijkt sterk afhankelijk van je leeftijd. Waar oudere generaties er bijna unaniem afstand van nemen, staan jongeren er opvallend anders in.

Uit onderzoek blijkt dat 93 procent van de Amerikaanse babyboomers (geboren tussen 1946 en 1964) politiek geweld nooit acceptabel vindt, schrijft The Wall Street Journal. Onder Generatie X (1965–1980) is dat 86 procent en bij Millennials (1981–1996) zakt het naar 71 procent. Maar bij Gen Z, geboren vanaf 1997, blijft slechts 56 procent geweld resoluut afwijzen. Dat betekent dat bijna de helft van de jongste generatie volwassenen onder bepaalde omstandigheden politieke agressie wél gerechtvaardigd vindt.

Wederzijdse verwijten

De politieke verdeeldheid in de VS is groot en elke nieuwe aanslag of gewelddaad wordt door beide kampen gebruikt om met de vinger te wijzen. Progressieven noemen de ontvoering van gouverneur Gretchen Whitmer, de aanval op Paul Pelosi en de bestorming van het Capitool als bewijs dat rechts gevaarlijk is. Conservatieven wijzen juist op de aanslag bij een baseballtraining van Congresleden, de moord op een topman van UnitedHealth en de pogingen om Donald Trump en Charlie Kirk om te brengen. Beide kanten zien de ander als bron van het probleem.

Generatiekloof

De cijfers baren zorgen, ook omdat jongere generaties de komende decennia het politieke landschap gaan bepalen. Zullen de meningen van jongeren nog bijdraaien in de loop der jaren? De normalisering van geweld in politieke discussies – versterkt door sociale media en polarisatie – kan op termijn leiden tot een nog instabielere samenleving. Dat zoveel jongeren bereid lijken politieke agressie te accepteren, laat zien dat het debat in de VS al lang niet meer alleen over ideeën gaat, maar steeds vaker over vijandsbeelden.