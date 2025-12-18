Spiedende buren: groeiende ergernis over deurbelcamera

Veel Nederlanders zijn helemaal klaar met buren die slimme deurbellen ophangen om te zien wie er voor hun deur staat. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens regent het klachten, schrijft het AD.

De frustratie over slimme deurbellen wordt op veel plekken in het land gevoeld. In 2024 klaagden 370 mensen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over deurbel- en beveiligingscamera's. Dat was toen al een stijging van 20 procent vergeleken met een jaar eerder.

Dit jaar waren er alleen al tot augustus driehonderd mensen die hun beklag deden. Cijfers over de tweede helft van 2025 zijn er nog niet, maar de verwachting is dat het totaal wederom hoger gaat uitkomen dan vorig jaar.