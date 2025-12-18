ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spiedende buren: groeiende ergernis over deurbelcamera

Tech, AI, auto
door Ans Vink
donderdag, 18 december 2025 om 6:23
254053713_m
Veel Nederlanders zijn helemaal klaar met buren die slimme deurbellen ophangen om te zien wie er voor hun deur staat. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens regent het klachten, schrijft het AD.
De frustratie over slimme deurbellen wordt op veel plekken in het land gevoeld. In 2024 klaagden 370 mensen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over deurbel- en beveiligingscamera's. Dat was toen al een stijging van 20 procent vergeleken met een jaar eerder.
Dit jaar waren er alleen al tot augustus driehonderd mensen die hun beklag deden. Cijfers over de tweede helft van 2025 zijn er nog niet, maar de verwachting is dat het totaal wederom hoger gaat uitkomen dan vorig jaar.
De kern van veel klachten: https://www.consumentenbond.nl/beveiligingscamera/beveiligingscamera-en-privacy?gad_source=1mensen voelen zich aangetast in hun privacy, ook al moeten bezitters van een deurbelcamera zich aan een aantal regels houden. De privacy van voorbijgangers mag namelijk niet worden geschonden en de omgeving moet niet scherp in beeld zijn.

Lees ook

Luisteren techbedrijven écht met je mee via de telefoon? Dit is waarom je reclame krijgt voor dingen die je alleen besproken hebtLuisteren techbedrijven écht met je mee via de telefoon? Dit is waarom je reclame krijgt voor dingen die je alleen besproken hebt
Gezichten van sigarettenkopers stiekem gescand in tankstationsGezichten van sigarettenkopers stiekem gescand in tankstations
7 dingen die je nooit moet vragen of delen met chatbots7 dingen die je nooit moet vragen of delen met chatbots
loading

POPULAIR NIEUWS

vertrouwen in huizenmarkt zakt verder weg1545897133

Huizenmarkt koelt af: “Je voelt dat er iets aan de gang is”

ANP-350150070 (4)

Deze kandidaat heeft in Wie is de Mol? verreweg het minste geld verdiend

generated-image

7 alledaagse boodschappen die een voedingsdeskundige zelf nooit in haar keuken toelaat

215460170_m

Man eet hamburger en sterft uren later. Dit is waarom

ANP-509356916

Poolhitte breekt opnieuw records: “Het hele concept winter wordt geherdefinieerd”

gandr-collage (2)

Trumps stafchef Susie Wiles zegt dat de president “een alcoholistische persoonlijkheid” heeft

Loading