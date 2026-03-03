Bestedingen aan tv-reclames in Nederland gedaald in 2025

AMSTERDAM (ANP) - De uitgaven aan televisiereclames in Nederland zijn vorig jaar gedaald, mede omdat in 2024 werd geprofiteerd van het EK voetbal en de Olympische Zomerspelen. Volgens tv-marketingorganisatie Screenforce bedroegen de bestedingen op de Nederlandse tv-reclamemarkt in 2025 in totaal 850 miljoen euro. Dat is ruim 5 procent minder dan een jaar eerder.

Volgens Screenforce was de daling van de bestedingen aan tv-reclames vooral zichtbaar in het tweede en derde kwartaal van het jaar. In het vierde kwartaal was herstel te zien, maar onvoldoende om het jaar als geheel positief af te sluiten, aldus Screenforce.

Het aantal adverteerders met tv-reclames bedroeg vorig jaar 851 partijen met commercials voor 1191 merken. In totaal werden 6791 commercials getoond. De gemiddelde lengte was 21,4 seconden. De detailhandel was zoals gewoonlijk de grootste adverteerdersbranche. Daarbij ging het om reclames voor bijvoorbeeld supermarkten, verzorgingsproducten en levensmiddelen.

Screenforce meldt verder dat de kijktijd naar live en uitgestelde tv vorig jaar met 9 procent daalde naar gemiddeld 118 minuten per dag. Daarbij speelde volgens de organisatie het ontbreken van grote sportevenementen eveneens een belangrijke rol.