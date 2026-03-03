Wanneer kinderen de ouder worden: de stille tol van parentificatie

Kinderen die de ouderrol op zich nemen, lijken verantwoordelijk en volwassen, maar betalen daar vaak een hoge emotionele prijs voor. In de psychologie heet dit parentificatie: een omkering van rollen waarbij het kind structureel zorgt voor de ouder , het gezin of zieke familieleden.

Wanneer zorg te ver gaat

Af en toe oppassen, een zieke ouder thee brengen of wat extra helpen in het huishouden is normaal en zelfs goed voor de ontwikkeling. Het wordt problematisch zodra een kind structureel de emotionele of praktische spil van het gezin wordt, geen ruimte meer heeft voor spelen, vriendschappen en hobby’s, en voelt dat de echte verantwoordelijkheid bij hem of haar ligt. Professionals zien dat vooral gevoelige kinderen daarin snel doorschieten: zij troosten, bemiddelen bij ruzies en regelen afspraken, terwijl ze hun eigen behoeften wegdrukken.

De stille groep getekende kinderen In heel Europa groeit een stille groep “young carers”: naar schatting heeft rond 1 op de 10 jongeren tussen 15 en 29 jaar aanzienlijke zorgtaken naast school en werk. In Nederland gaat het bij jongeren van 16 tot 24 jaar om ongeveer een half miljoen jonge mantelzorgers, van wie een derde zich matig tot ernstig belast voelt. Vaak gaat het om gezinnen waar psychische problemen, ziekte, verslaving of scheiding de draagkracht van ouders onder druk zetten.

De rekening komt later

Die vroege omslag naar ‘altijd sterk zijn’ laat sporen na in het volwassen leven. Volwassenen die als kind geparentificeerd werden, kampen opvallend vaak met burn-out, perfectionisme, depressieve klachten en moeite om grenzen te stellen of hulp te vragen. In relaties raken ze gemakkelijk verstrikt in patronen van pleasen en oververantwoordelijkheid: hun eigenwaarde lijkt af te hangen van hoeveel ze voor anderen zorgen. “De ewig hilfreichen Kinder werden zu ewig hilfreichen Erwachsenen”, vat een Duitse therapeut het samen.

Maatschappelijke blinde vlek

Dat kinderen bijspringen in een overbelast zorgsysteem wordt politiek soms zelfs stilzwijgend ingecalculeerd, maar de psychische kosten blijven grotendeels onzichtbaar. Onderzoek laat zien dat jonge mantelzorgers vaker kamp hebben met stress, vermoeidheid en slechtere toekomstkansen, terwijl juist zij minder snel om hulp vragen. De vraag is niet of kinderen mogen helpen, maar of we als samenleving accepteren dat zij een gat dichten dat eigenlijk door volwassenen en instituties gevuld zou moeten worden.

Jonge mantelzorgers In Nederland is circa 1 op de 4 jongeren tussen 16 en 24 jaar mantelzorger; dat komt neer op ongeveer 500.000 jonge mensen. Van hen voelt 1 op de 3 zich matig tot ernstig overbelast, een signaal dat zorgverantwoordelijkheid op jonge leeftijd geen randverschijnsel is maar een breed maatschappelijk vraagstuk.[

Wat kinderen echt nodig hebben

Deskundigen benadrukken dat kinderen best even mogen meedraaien wanneer het thuis moeilijk is, zolang helder blijft dat de eindverantwoordelijkheid bij de volwassene ligt en het kind een eigen leven kan opbouwen. Dat vraagt om vroegtijdige signalering door scholen, huisartsen en jeugdzorg, maar ook om een cultuur waarin niet het ‘dappere, sterke kind’ wordt bejubeld, maar de volwassene die zorg durft uit te besteden. Want wie kinderen nu kind laat zijn, voorkomt later volwassenen die zichzelf tot ze erbij neervallen blijven wegcijferen.

