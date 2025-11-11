ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Betaalbedrijf Adyen bij stijgers op Damrak na nieuwe doelen

Economie
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 9:15
anp111125062 1
AMSTERDAM (ANP) - Adyen behoorde dinsdag tot de stijgers op het Damrak met een plus van bijna 3 procent. Het betaalbedrijf, dat transacties verwerkt voor bedrijven als Facebook-moederbedrijf Meta, Uber, H&M, eBay en Microsoft, presenteerde voorafgaand aan een beleggersdag in Amsterdam nieuwe doelen voor de komende jaren. Voor 2026 rekent Adyen nog altijd op een omzetgroei van 20 tot 25 procent. Na 2026 stijgt de omzet jaarlijks met ongeveer 20 procent. Financieel topman Ethan Tandowsky zei verder "aanzienlijke kansen" te zien voor Adyen om een van de grootste spelers in de branche te worden.
De algehele stemming op het Damrak was opnieuw positief na het koersherstel een dag eerder. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent hoger op 966,83 punten. Maandag won de hoofdindex 1,1 procent door de hoop op een mogelijk einde aan de shutdown van de overheid in de Verenigde Staten. De MidKap won 0,1 procent tot 858,73 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

cdeaa2fd6b7b1f8d60ce2aba41fe6735b576d9f7

Dit is hoe influencers en gamers eruit kunnen zien in 2050 (het is geen fraai beeld)

3T2HC64P7RF4XHFWFZLG33DKJA

Economist: 4 plaatjes die laten zien waarom Trump in het nauw zit

1933-photo-of-monte-sierpe

Dit eeuwenoude mysterie in Peru is eindelijk opgelost

ANP-47485172

Bestaat de midlifecrisis echt? Ja, maar de oorzaak is anders dan je denkt

229232182_m

Dit is hoe je (bijna) altijd wint met schaar-steen-papier, volgens de wetenschap

Loading