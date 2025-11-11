Betaalbedrijf Adyen bij stijgers op Damrak na nieuwe doelen

AMSTERDAM (ANP) - Adyen behoorde dinsdag tot de stijgers op het Damrak met een plus van bijna 3 procent. Het betaalbedrijf, dat transacties verwerkt voor bedrijven als Facebook-moederbedrijf Meta, Uber, H&M, eBay en Microsoft, presenteerde voorafgaand aan een beleggersdag in Amsterdam nieuwe doelen voor de komende jaren. Voor 2026 rekent Adyen nog altijd op een omzetgroei van 20 tot 25 procent. Na 2026 stijgt de omzet jaarlijks met ongeveer 20 procent. Financieel topman Ethan Tandowsky zei verder "aanzienlijke kansen" te zien voor Adyen om een van de grootste spelers in de branche te worden.

De algehele stemming op het Damrak was opnieuw positief na het koersherstel een dag eerder. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent hoger op 966,83 punten. Maandag won de hoofdindex 1,1 procent door de hoop op een mogelijk einde aan de shutdown van de overheid in de Verenigde Staten. De MidKap won 0,1 procent tot 858,73 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1 procent.