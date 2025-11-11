Roemenië vindt mogelijke droneresten na aanval op Oekraïne

BOEKAREST (ANP/RTR) - In Roemenië zijn vermoedelijke resten van een drone gevonden, zo'n 5 kilometer binnen de landsgrenzen. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dit na een nachtelijke Russische aanval op Oekraïense havens aan de Donau.

Roemenië, lid van de Europese Unie en de NAVO, deelt een ruim 650 kilometer lange grens met Oekraïne. Sinds Rusland aanvallen op de Oekraïense havens aan de rivier is begonnen, zijn vaker brokstukken van drones op Roemeens grondgebied beland. Tijdens de oorlog zijn er ook meldingen geweest van luchtruimschendingen.

De vermoedelijke droneresten zijn dit keer gevonden nabij het dorp Grindu, in het zuidoostelijke district Tulcea, dicht bij de Donau. Defensie zegt dat Roemenië onlangs een geavanceerd luchtafweersysteem heeft ontvangen van de Verenigde Staten. Daarmee kan het land zich beter beschermen tegen drones die het luchtruim binnendringen, aldus het ministerie.