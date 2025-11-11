ECONOMIE
Topsportflat Heerenveen weer vrijgegeven na ontruiming

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 9:27
HEERENVEEN (ANP) - Het flatgebouw aan de Heremaweg in Heerenveen is weer vrijgegeven. Dat laat de veiligheidsregio weten. Zeven bewoners van het gebouw werden eerder op de avond onwel, waarna de zevende en achtste verdieping werden ontruimd. In de flat verblijven volgens de veiligheidsregio topsporters.
De veiligheidsregio laat weten dat alle verdiepingen zijn schoongemaakt. Eén kamer blijft nog afgesloten.
Eerder in de nacht van maandag op dinsdag bleek dat de oorzaak van de ontruiming pepperspray was. De brandweer laat dinsdag weten dat iemand "een kleine hoeveelheid" pepperspray in een gang heeft gespoten. "Daardoor zijn alle klachten veroorzaakt." Van de zeven mensen die zich niet goed voelden, moesten er uiteindelijk twee naar de huisarts, aldus de brandweerwoordvoerder.
De politie doet dinsdagochtend nog onderzoek naar het voorval.
