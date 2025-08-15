Betaalbedrijf Adyen verder omlaag op afwachtend Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Adyen ging vrijdag verder omlaag op de Amsterdamse beurs en verloor ruim 6 procent. De betalingsverwerker zakte donderdag al bijna 5 procent na een wilde koersrit. Adyen waarschuwde bij de halfjaarcijfers dat vooral Aziatische webwinkels als Temu en Shein, klanten van het bedrijf, last hebben van de sterk verhoogde invoerheffingen in de VS. Adyen werd daardoor somberder over de omzetgroei dit jaar. Analisten van Jefferies, Berenberg en Deutsche Bank verlaagden na de waarschuwing hun koersdoelen voor het aandeel.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 898,89 punten. Beleggers wachten vooral op de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin later op de dag. Trump en Poetin spreken elkaar in Alaska over de oorlog in Oekraïne. Trump toonde zich voorafgaand aan het gesprek hoopvol over een mogelijke vrede in Oekraïne.