Betaalbedrijf Adyen wint op positief gestemd Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Adyen was dinsdag de grote winnaar op het Damrak. Het betaalbedrijf, dat transacties verwerkt voor bedrijven als Facebook-moederbedrijf Meta, Uber, H&M, eBay en Microsoft, presenteerde voorafgaand aan een beleggersdag in Amsterdam nieuwe doelen voor de komende jaren. Voor 2026 rekent Adyen nog altijd op een omzetgroei van 20 tot 25 procent. Na 2026 stijgt de omzet jaarlijks met ongeveer 20 procent. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws en zetten het aandeel 8,4 procent hoger.

De stemming op de Europese beursvloeren was verder voor de tweede dag op rij overwegend positief. De AEX-index, met de dertig meest verhandelde aandelen op de Amsterdamse beurs, sloot 1 procent hoger op 970,59 punten. De MidKap eindigde 0,8 procent hoger op 865,23 punten. Frankfurt, Londen en Parijs noteerden plussen tot 1,3 procent.

De beurzen veerden maandag op na meerdere verliesbeurten, door de hoop op een mogelijk einde aan de shutdown van de overheid in de Verenigde Staten. Ook dinsdag lijkt die weer dichterbij, nadat de Amerikaanse senaat in de nacht van maandag op dinsdag instemde met een wetsvoorstel om een einde te maken aan de overheidssluiting.

Wetsvoorstel

De shutdown is echter pas voorbij als ook het Huis van Afgevaardigden akkoord gaat met het wetsvoorstel dat financiering van de overheid tot in ieder geval eind januari garandeert. Het Huis stemt naar verwachting later deze week over het plan. Daarna moet ook president Donald Trump nog zijn handtekening zetten.

Ook gezondheids- en voedingsbedrijf dsm-firmenich, uitzender Randstad en zorgtechnologiebedrijf Philips hoorden bij de stijgers in de AEX, met plussen tot 3 procent. ABN AMRO eindigde onderaan de hoofdindex en verloor 0,8 procent.

Stijgingen

Heijmans klom 0,6 procent in de MidKap. De bouwer neemt branchegenoot Hegeman over voor 37,5 miljoen euro.

Avantium kreeg er 8,3 procent bij. De bioplasticmaker heeft een overeenkomst gesloten met verpakkingsbedrijf Logoplaste voor de toekomstige levering van plantaardig plastic.