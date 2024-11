Verdachte fatale steekpartij festival: ik heb Jimmy niet gestoken

AMSTERDAM (ANP) - De 22-jarige Derzik H., verdacht van het doodsteken van Jimmy Schepers op festival Solid Grooves in Amsterdam, heeft maandag ontkend dat hij de dood van het 21-jarige slachtoffer op zijn geweten heeft. "Ik heb Jimmy gewoon niet gestoken."

De rechtbank in Amsterdam is onder grote publieke belangstelling begonnen aan het strafproces tegen H. en twee medeverdachten.

Alleen H. wordt verdacht van de doodslag op Schepers. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de andere twee van onder meer openlijke geweldpleging. Zij zouden betrokken zijn geweest bij de vechtpartij waarin de dodelijke messteken zijn toegediend. Het festival vond plaats op 28 mei vorig jaar, aan de Donauweg in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. De sfeer was grimmig en op het festival waren veel meer bezoekers dan toegestaan.

Compilatie van beelden

De rechtbank bekeek ter zitting een compilatie van beelden van het geweld, samengesteld uit tientallen filmpjes die de politie aangeleverd heeft gekregen. Daarop is te zien dat het er heftig aan toegaat tijdens de vechtpartij en dat H. zwaait met een mes en daarmee herhaaldelijk uithaalt. Niet is te zien dat Schepers wordt getroffen, wel hoe hij wegrent. Hij is twee keer in zijn buik geraakt en bezweek diezelfde avond in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De vriend van Schepers' zus werd geraakt in zijn schouder, een derde betrokkene in zijn arm en borst. Een vrouw kreeg een vuistslag in haar gezicht.