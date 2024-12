Betalingen aan Russische exportbedrijven stagneren door sancties

MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - Russische bedrijven die goederen exporteren, moeten maar afwachten of ze nog betaald worden. Het geld stapelt zich op in het buitenland omdat de Verenigde Staten hun sancties op het Russische bankwezen hebben verscherpt.

Het bedrag aan uitstaande buitenlandse vorderingen steeg in de eerste elf maanden van dit jaar met bijna 60 miljard dollar, vergeleken met 43 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de Russische centrale bank. In november namen de buitenlandse vorderingen voor de derde maand op rij toe.

Rusland heeft zijn export grotendeels naar het Oosten verlegd sinds de invasie van Oekraïne in 2022. De Verenigde Staten maken het financiële instellingen in landen die nog wel zaken doen met het Kremlin, steeds lastiger. Vijftig Russische banken kregen vorige maand nieuwe sancties opgelegd, waardoor betalingen van en naar Ruslands handelspartners grotendeels stil zijn komen te liggen. De maatregel zorgde ervoor dat de roebel vorige maand met meer dan 10 procent kelderde.