Toezichthouder SEC doet schikkingsvoorstel rond aankoop Twitter

SAN FRANCISCO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse toezichthouder SEC heeft Elon Musk een schikkingsvoorstel gedaan in het onderzoek van de beurswaakhond naar Musks aankoop van Twitter-aandelen voordat hij het socialemediaplatform in 2022 overnam. In een bericht op X deelt Musk een brief hierover van zijn advocaat Alex Spiro, gericht aan het hoofd van de toezichthouder, Gary Gensler.

Musk heeft volgens de brief 48 uur de tijd om met de schikking akkoord te gaan, anders zou de toezichthouder in actie komen. Het is niet duidelijk hoe hoog het schikkingsvoorstel is. Wel schreef de advocaat dat hij en Musk zich niet zouden laten intimideren door de SEC en verwees hij naar hun rechten.

Ook schreef Spiro dat de SEC een onderzoek naar Neuralink heeft "heropend". Waarom de waakhond de startup voor hersenimplantaten onderzoekt, wordt niet duidelijk. In het najaar van 2023 vroegen vier Amerikaanse beleidsmakers en de Physicians Committee for Responsible Medicine, een nonprofitorganisatie van artsen voor dierenrechten, de SEC onderzoek te doen naar Musk en Neuralink. De startup zou mogelijk fraude hebben gepleegd omdat de onderneming misleidende claims zou hebben gedaan over de veiligheid van een hersenimplantaat die Neuralink had ontwikkeld.