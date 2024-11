Betalingsverwerker Adyen groeit hard door

AMSTERDAM (ANP) - Betalingsverwerker Adyen is hard doorgegroeid in het derde kwartaal. Het Amsterdamse bedrijf, dat transacties voor bedrijven als McDonald's, eBay en H&M afhandelt, houdt dan ook vast aan de verwachtingen voor dit boekjaar.

Adyen fungeert bij betalingen online of aan de kassa als schakel tussen verkopers en banken. In de maanden juli, augustus en september handelde het fintechbedrijf transacties af met een totale waarde van 320,6 miljard euro, 32 procent meer dan een jaar eerder. De eigen omzet steeg minder hard. Met 498,3 miljoen euro lagen de opbrengsten 20 procent hoger dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Over de winst gaf Adyen geen details bij zijn kwartaalupdate.

Voor heel 2024 rekent Adyen nog altijd op een omzetstijging tussen de 20 en 29 procent. De winstmarge gaat volgens de verwachtingen van Adyen ook omhoog. In 2026 wil het betalingsbedrijf van iedere euro aan omzet minstens 50 cent overhouden als winst voor aftrek van rentebetalingen, belastingen en afschrijvingen.