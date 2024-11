Bouwconcern BAM 'op koers' om dit jaar meer woningen te verkopen

BUNNIK (ANP) - Bouwconcern BAM ligt dit jaar "goed op koers" om meer woningen te verkopen dan in 2023. Daarbij profiteert het bedrijf van de sterke vraag naar nieuwbouw. Inmiddels zijn ook de eerste dertien zogenoemde Flow-woningen in Cruquius opgeleverd. Dat zijn huizen die zijn opgebouwd uit vooraf gefabriceerde modules met hout als basis. Volgens BAM is die manier van bouwen "duurzaam, snel en betaalbaar".

In de eerste negen maanden van dit jaar slaagde het bouwconcern erin 1233 woningen te verkopen, tegen 863 in dezelfde periode vorig jaar. In heel vorig jaar bedroegen de woningverkopen van BAM 1670. Momenteel omvat de orderportefeuille meer dan driehonderd Flow-woningen.

De omzet van BAM ligt dit jaar tot nu toe 2 procent hoger dan vorig jaar, op 4,6 miljard euro. Gecorrigeerd voor onder meer rente en belastingen ging over de eerste drie kwartalen een winst in de boeken van bijna 203 miljoen euro. Dat komt neer op een winstgroei van bijna 2 procent.

Volgens BAM droegen vooral de Nederlandse activiteiten sterk bij aan deze cijfers. De resultaten werden wel geraakt door kostenoverschrijdingen en de vertraagde oplevering van twee scholen in Denemarken.