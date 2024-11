Computerstoring in juli kostte Air France-KLM 25 miljoen euro

PARIJS (ANP) - De wereldwijde computerstoring, die in juli tot grote problemen leidde in onder meer de luchtvaart, heeft tot een grotere schadepost geleid bij Air France-KLM dan verwacht. Het luchtvaartconcern schatte eerder een impact in van rond de 10 miljoen euro. Maar uit de resultaten over het derde kwartaal komt naar voren dat de impact 25 miljoen euro is.

Bij de presentatie van de halfjaarresultaten gaf Air France-KLM al aan de daadwerkelijke schadepost nog in kaart te brengen. Waarom deze nu hoger uitvalt, komt niet meteen naar voren uit de cijfers over de maanden juli tot en met september.

Door de computerstoring moest KLM medio juli 75 retourvluchten annuleren op luchthaven Schiphol, met name van en naar Europese bestemmingen. Voor een deel had het concern te maken met gemiste inkomsten omdat mensen niet konden vliegen. Ook moesten reizigers worden ondergebracht in hotels.