Betalingsverwerker Adyen zet herstel voort in nagenoeg vlakke AEX

AMSTERDAM (ANP) - Betalingsverwerker Adyen ziet zijn beurswaarde langzaam herstellen in de richting van het niveau van begin deze maand. In de afgelopen weken verloor het aandeel zo'n 14 procent door een lager dan verwachte omzet in het derde kwartaal, maar de laatste handelsdagen keren beleggers weer terug. Maandag was de in Amsterdam gevestigde onderneming de koploper in de AEX-index met een plus van 2,8 procent.

De hoofdgraadmeter op het Damrak begon de dag zelf ook nog met een plus, van 0,3 procent, wat optelde bij de forse stijging van 1,6 procent van vrijdag. Aan het einde van de eerste handelsdag van de week stond er echter een min van 0,1 procent op de borden, tot een totaal van 879,40 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 869,90 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt waren plussen tot 0,5 procent.