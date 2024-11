BP verwacht sterke groei in VS door beleidsveranderingen Trump

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Britse olie- en gasbedrijf BP verwacht een sterke groei in de Verenigde Staten, nu aankomend president Donald Trump de regels voor de sector versoepelt. "We kijken uit naar het presidentschap van Trump", zei BP-topman Murray Auchincloss maandag tijdens het Energy Intelligence Forum in Londen. "We zien dit als een kans om de VS weer vooruit te helpen, met meer focus op bouwprojecten, hervorming van regelgeving en snellere vergunningverlening", vervolgde hij.

BP verwacht dat de vraag naar aardgas in Noord-Amerika dit decennium met 20 tot 30 procent zal groeien. Het bedrijf ziet daarbij mogelijkheden om samen te werken met bedrijven die kunstmatige intelligentie gebruiken en veel energie nodig hebben, zoals datacenters en techbedrijven. Daarnaast zet BP AI in voor eigen processen, zoals techniek, marketing en raffinage. Auchincloss noemde de snelheid en effectiviteit van deze technologie "verrassend".

De topman verwacht een sterke groei van het wereldwijde olieverbruik in de komende vijf tot tien jaar.

Onlangs werd bekend dat BP juist al zijn tankstations in Nederland gaat verkopen, omdat de groeimogelijkheden in ons land te beperkt zijn. "In andere landen zijn betere vooruitzichten. Alle 335 stations worden gezamenlijk verkocht", zei een woordvoerder eerder deze maand. Om de activiteiten in Nederland te laten groeien zijn volgens de onderneming enorme investeringen noodzakelijk. De problemen met het stroomnet zijn ook een reden voor BP om Nederland te verlaten.