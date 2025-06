Betrouwbaarheid postbezorging verder gedaald, constateert ACM

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) meldt dat het aantal klachten over de kwaliteit van postbezorging vorig jaar fors is toegenomen. De klachten gaan steeds vaker over post die te laat of helemaal niet aankomt. Tegelijkertijd constateert de markttoezichthouder dat de hoeveelheid post afneemt, terwijl het aantal verstuurde pakketten toeneemt.

Volgens de ACM werd het afgelopen jaar 86 procent van de post de volgende dag bezorgd. Daarmee ligt de postbezorging opnieuw onder de wettelijke norm van 95 procent, net als in voorgaande jaren. Sinds in ieder geval 2020 is een dalende trend te zien.

De toezichthouder stelt dat zowel de zakelijke als consumentenpost is afgenomen, maar dat de daling het sterkst was in dat laatste segment. Desondanks maakt consumentenpost slechts 5 procent uit van de totale nationale poststroom. 95 procent van de verstuurde brieven betreft zakelijke post, waaronder ook die van overheidsinstanties.