Verstappen vindt dat hij in Las Vegas 'niets te verliezen heeft'

LAS VEGAS (ANP) - Max Verstappen gaat de laatste drie races van het seizoen in met het gevoel dat hij "niets te verliezen" heeft. Dat zegt de viervoudig wereldkampioen via zijn team Red Bull in aanloop naar de GP van Las Vegas. "Vegas is een heel snel circuit. De temperatuur is er nu niet zo hoog, zodat we goed met het gebruik van de banden om moeten gaan", stelt Verstappen.

Verstappen staat 49 punten achter klassementsleider Lando Norris van McLaren en moet ook diens teamgenoot Oscar Piastri nog voor zich dulden. "We hebben in ieder geval goede herinneringen aan dit circuit", aldus Verstappen. "Vorig jaar wonnen we hier het kampioenschap. Hopelijk kunnen we daar dit jaar een positief vervolg aan geven."

Na de race in Las Vegas staan nog de GP's van Qatar en Abu Dhabi op het programma. De winnaar van een GP krijgt 25 punten. In Doha vindt ook nog een sprintrace plaats, goed voor 8 punten, waardoor er inclusief Las Vegas nog maximaal 83 punten te verdienen zijn.