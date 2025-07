Beurs in Amsterdam licht hoger na uitstel tarievendeadline Trump

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is met een kleine winst gesloten. Elders in Europa waren ook overwegend winsten te zien op de koersenborden, nadat de Amerikaanse president Donald Trump de deadline voor hogere importheffingen had opgeschoven van 9 juli naar 1 augustus.

De AEX-index sloot 0,3 procent hoger op 916,76 punten. De MidKap won ook 0,3 procent tot 904,79 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt eindigden rond de 0,5 procent hoger.

De Europese Commissie bevestigde dinsdag meer tijd te nemen voor het sluiten van een handelsovereenkomst met de VS, die hogere "wederkerige" importheffingen moet voorkomen. Beleggers reageerden lauw op het nieuws.

"Een brede handelsdeal is onwaarschijnlijk voor de deadline, maar er is voorzichtig optimisme dat er een voorlopige overeenkomst kan worden gesloten om de directe invoering van hogere tarieven te voorkomen", zei analist Daniela Hathorn van Capital.com tegen persbureau Reuters.