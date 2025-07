Sabalenka na thriller tegen Siegemund in halve finale Wimbledon

LONDEN (ANP) - Aryna Sabalenka heeft voor de derde keer de halve finales op Wimbledon bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld had drie sets nodig om af te rekenen met de 37-jarige Duitse verrassing Laura Siegemund: 4-6 6-2 6-4.

Sabalenka had tot aan de kwartfinales nog geen set verloren op het Londense gras, net als Siegemund overigens. De Duitse had in de derde ronde al de als zesde geplaatste Madison Keys uitgeschakeld. Sabalenka haalde twee keer de halve finales op Wimbledon, maar kwam nooit eerder in de finale. Siegemund was nog niet eerder voorbij de tweede ronde gekomen en bereikte alleen op Roland Garros één keer de kwartfinales.

In de halve finale neemt de als eerste geplaatste Sabalenka het op tegen de winnares uit de kwartfinale tussen de Amerikaanse Amanda Anisimova en Anastasia Pavljoetsjenkova uit Rusland.