ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beurs in Amsterdam valt met kleine min uit de toon in Europa

Economie
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 17:55
anp020726130 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is donderdag met een klein verlies gesloten, waarmee de beurs in Amsterdam uit de toon viel tussen andere Europese beurzen. Daar bouwden de graadmeters hun winsten juist uit na nieuws over een zwakker dan verwachte banengroei in de Verenigde Staten. Die verkleinen mogelijk de kans op een renteverhoging door de Federal Reserve.
De AEX-index sloot een fractie lager op 1072,74 punten, met verliezen tot bijna 7 procent voor ASML, ASMI en Besi. Die daling volgde op aanzienlijke koersverliezen van branchegenoten op de Aziatische beurzen.
De MidKap profiteerde van aanzienlijke winsten voor defensiebedrijven Theon en CSG en eindigde 0,8 procent hoger op 1077,21 punten.
Elders in Europa gingen de beurzen fors omhoog. De belangrijkste graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot ruim 2 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

80070585_m

Dit zijn de goedkoopste en duurste supermarkten in 2026: 'Kan meer dan 1.100 euro per jaar schelen'

IMG_4238

Dit verdienen spelers van Oranje: Virgil van Dijk 57.500 per dag, 40 euro per minuut

157938154_m

De bijna-doodervaring bestaat echt: nieuwe theorie komt met een twist

huis-koelen-met-airco-1200x800

Zo houdt de airco van je auto je slaapkamer koel

ANP-520891367

Steeds meer Oekraïners in Nederland gewoon aan het werk

ANP-562570168

Zestien zwaar verwaarloosde kinderen gered uit huis in Ohio: "Jarenlang als beesten vastgehouden"

Loading