Beurs in Amsterdam valt met kleine min uit de toon in Europa

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is donderdag met een klein verlies gesloten, waarmee de beurs in Amsterdam uit de toon viel tussen andere Europese beurzen. Daar bouwden de graadmeters hun winsten juist uit na nieuws over een zwakker dan verwachte banengroei in de Verenigde Staten. Die verkleinen mogelijk de kans op een renteverhoging door de Federal Reserve.

De AEX-index sloot een fractie lager op 1072,74 punten, met verliezen tot bijna 7 procent voor ASML, ASMI en Besi. Die daling volgde op aanzienlijke koersverliezen van branchegenoten op de Aziatische beurzen.

De MidKap profiteerde van aanzienlijke winsten voor defensiebedrijven Theon en CSG en eindigde 0,8 procent hoger op 1077,21 punten.

Elders in Europa gingen de beurzen fors omhoog. De belangrijkste graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot ruim 2 procent.