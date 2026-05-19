Beurs Iran na 80 dagen heropend voor aandelenhandel

TEHERAN (ANP) - De aandelenbeurs van Iran is dinsdag heropend. Dat melden staatsmedia van het land. De handel lag de afgelopen 80 dagen stil, nadat de Verenigde Staten en Israël op 28 februari met aanvallen begonnen op Iran.

De beurs begon om 09.00 uur lokale tijd en de meeste aandelen gingen direct in het rood. Bij veertig bedrijven, vooral chemische bedrijven en bedrijven in de metaalsector, werd de handel nog niet hervat, omdat zij zwaar werden getroffen door de oorlog.

De autoriteiten zeiden eerder dat de beurs werd gesloten als preventieve maatregel. Zo zou het spaargeld van huishoudens worden beschermd. De Iraanse beurs bereikte begin 2026, voor de oorlog, nog een recordhoogte.