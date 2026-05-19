ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beurs Iran na 80 dagen heropend voor aandelenhandel

Economie
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 12:38
anp190526094 1
TEHERAN (ANP) - De aandelenbeurs van Iran is dinsdag heropend. Dat melden staatsmedia van het land. De handel lag de afgelopen 80 dagen stil, nadat de Verenigde Staten en Israël op 28 februari met aanvallen begonnen op Iran.
De beurs begon om 09.00 uur lokale tijd en de meeste aandelen gingen direct in het rood. Bij veertig bedrijven, vooral chemische bedrijven en bedrijven in de metaalsector, werd de handel nog niet hervat, omdat zij zwaar werden getroffen door de oorlog.
De autoriteiten zeiden eerder dat de beurs werd gesloten als preventieve maatregel. Zo zou het spaargeld van huishoudens worden beschermd. De Iraanse beurs bereikte begin 2026, voor de oorlog, nog een recordhoogte.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Als je vaak ruzie hebt met je partner: probeer de Kapitein-methode

shutterstock_2669859759

Dit verdienen piloten bij KLM, Transavia en EasyJet: KLM-gezagvoerder tikt 338.000 euro aan

260748289

Vergeten gezinsauto maakt comeback: ‘beste occasion ooit’ kost nog geen 3000 euro

generated-image (2)

Het geheim achter succesvolle zelfbeheersing

images

De rijkste kat ter wereld blijkt helemaal niet zo rijk

europa_opwarming_kaart

Vaarwel winter: hoe wij de winter verloren

Loading