Thailand stopt met zestig dagen visumvrij reizen voor toeristen

BANGKOK (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Thailand stopt met een maatregel die bedoeld was om meer toeristen te trekken. Het kabinet heeft besloten de regeling voor visumvrij reizen voor bezoeken van maximaal zestig dagen te schrappen. Dit besluit treft vakantiegangers uit Nederland en 92 andere landen.

Die regeling kwam er in 2024 om de toerismesector na de pandemie een impuls te geven. De autoriteiten zeggen de visumregels nu weer aan te scherpen om misbruik ervan door criminelen te voorkomen. De maximale verblijfsduur voor visumvrij reizen gaat daarom naar dertig of vijftien dagen, afhankelijk van het land, aldus minister van Toerisme Surasak Phancharoenworakul dinsdag.

Toerisme is een belangrijk onderdeel van de Thaise economie. De sector is nooit hersteld na de pandemie en daarom nam de regering maatregelen om toeristen uit het buitenland te trekken. In 2019 kwamen zo'n 40 miljoen buitenlandse reizigers naar Thailand. Vorig jaar waren het er 35 miljoen en dit jaar naar verwachting 32 miljoen.