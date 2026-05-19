ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Thailand stopt met zestig dagen visumvrij reizen voor toeristen

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 12:35
anp190526093 1
BANGKOK (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Thailand stopt met een maatregel die bedoeld was om meer toeristen te trekken. Het kabinet heeft besloten de regeling voor visumvrij reizen voor bezoeken van maximaal zestig dagen te schrappen. Dit besluit treft vakantiegangers uit Nederland en 92 andere landen.
Die regeling kwam er in 2024 om de toerismesector na de pandemie een impuls te geven. De autoriteiten zeggen de visumregels nu weer aan te scherpen om misbruik ervan door criminelen te voorkomen. De maximale verblijfsduur voor visumvrij reizen gaat daarom naar dertig of vijftien dagen, afhankelijk van het land, aldus minister van Toerisme Surasak Phancharoenworakul dinsdag.
Toerisme is een belangrijk onderdeel van de Thaise economie. De sector is nooit hersteld na de pandemie en daarom nam de regering maatregelen om toeristen uit het buitenland te trekken. In 2019 kwamen zo'n 40 miljoen buitenlandse reizigers naar Thailand. Vorig jaar waren het er 35 miljoen en dit jaar naar verwachting 32 miljoen.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Als je vaak ruzie hebt met je partner: probeer de Kapitein-methode

shutterstock_2669859759

Dit verdienen piloten bij KLM, Transavia en EasyJet: KLM-gezagvoerder tikt 338.000 euro aan

260748289

Vergeten gezinsauto maakt comeback: ‘beste occasion ooit’ kost nog geen 3000 euro

generated-image (2)

Het geheim achter succesvolle zelfbeheersing

images

De rijkste kat ter wereld blijkt helemaal niet zo rijk

europa_opwarming_kaart

Vaarwel winter: hoe wij de winter verloren

Loading