Amerikaanse straf Singh door rechter omgezet naar levenslang

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag de Amerikaanse straf van de 81-jarige Jaitsen Singh omgezet naar een levenslange celstraf in Nederland. Singh kreeg in 1986 in de Verenigde Staten, waar hij destijds woonde, 56 jaar tot levenslang voor de moord op zijn vrouw en stiefdochter en de uitlokking daarvan.

Vorig jaar is door de VS de tenuitvoerlegging van de straf overgedragen aan Nederland. Singh is op 13 maart naar Nederland overgebracht. De man is ernstig ziek en wil in de nabijheid van zijn familie sterven.

Het Openbaar Ministerie had omzetting van de Amerikaanse straf naar levenslang gevorderd.

Cassatie

De rechtbank wees een verzoek van Singhs advocaat tot schorsing uit detentie af. Volgens de rechtbank heeft Singh andere mogelijkheden om vrij te komen, zoals een herbeoordelingsprocedure. Levenslang gestraften in Nederland kunnen deze na 25 jaar gevangenschap in gang zetten.

Singh kan tegen de beslissing beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad.