Beurs omlaag en gasprijs omhoog door oplopen spanningen Oekraïne

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn woensdag met verliezen gesloten na nieuws dat Oekraïne voor het eerst Britse kruisraketten heeft gebruikt om doelen te bestoken op Russisch grondgebied. Door het oplopen van de spanningen rond Oekraïne zijn ook de gasprijzen verder gestegen.

Het Verenigd Koninkrijk keurde de inzet van de raketten goed omdat Rusland op het slagveld Noord-Koreaanse grondtroepen inzet, meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen. De Britse regering ziet dat als een escalatie. Welke doelen precies zijn bestookt is nog onduidelijk, maar het zou gaan om militaire doelwitten. Oekraïne zou deze week ook voor het eerst Amerikaanse langeafstandsraketten hebben gebruikt om doelen in Rusland zelf te bestoken.

De belangrijkste graadmeters op de Europese beurzen noteerden een groot deel van de handelsdag in de plus, maar gingen duidelijk omlaag nadat het nieuws over de raketten naar buiten was gekomen. De Amsterdamse AEX-index eindigde 0,4 procent lager op 858,57 punten. Op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam steeg de prijs daarnaast meer dan 2 procent tot bijna 47 euro per megawattuur. Daarmee beweegt de gasprijs zich rond het hoogste niveau van dit jaar.