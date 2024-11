Oudste Amerikaanse president Biden viert 82e verjaardag

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden is woensdag 82 jaar geworden. Hij viert zijn verjaardag volgens nieuwssite The Hill met zijn familie. Biden keerde dinsdagavond laat terug uit Zuid-Amerika.

Biden heeft in het verleden grapjes gemaakt over zijn leeftijd. Hij deelde vorig jaar een verjaardagfoto van een taart die volstond met brandende kaarsen. "Kennelijk heb je op je 146e verjaardag geen plek meer voor kaarsjes", grapte hij op sociale media.

Biden is de oudste zittende president in de Amerikaanse geschiedenis, maar moet dat record mogelijk over enkele jaren inleveren. In januari treedt de 78-jarige Republikein Donald Trump aan. Als die zijn ambtstermijn uitzit, zou hij het record van Biden met enkele maanden verbreken.

Zware baan

De Democraat had volgend jaar eigenlijk verder gewild als president, maar tijdens de verkiezingscampagne ontstond steeds meer discussie over zijn leeftijd en geschiktheid voor de zware baan. Hij trok zich uiteindelijk terug als presidentskandidaat en sprak steun uit voor zijn vicepresident Kamala Harris. Die verloor vervolgens de verkiezingen.

De VS hebben al eerder leiders gehad die flink op leeftijd waren. Ronald Reagan verliet het Witte Huis toen hij 77 was. Hij maakte tijdens een verkiezingscampagne ooit de beroemde grap dat hij "de jeugd en het gebrek aan ervaring" van zijn rivaal Walter Mondale niet tegen hem zou gebruiken.