Nvidia en Tesla flink hoger op Wall Street na toespraak Powell

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met stevige winsten het weekend ingegaan. Beleggers reageerden opgelucht nu Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell heeft bevestigd dat de centrale bank volgende maand de rente gaat verlagen. Vooral aandelen van grote techbedrijven als Nvidia en Tesla zaten flink in de lift.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent hoger op 41.175,08 punten en de brede S&P 500-index steeg 1,2 procent naar 5634,61 punten. Techgraadmeter Nasdaq kreeg er 1,5 procent bij op 17.877,79 punten. "We zien de rally die je zou verwachten bij rentegevoelige aandelen", gaf een deskundige van de firma InfraCap aan. Chipconcern Nvidia ging meer dan 4 procent hoger de handel uit en Tesla won bijna 5 procent.