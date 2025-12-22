Beursgraadmeters VS dicht bij records aan het begin van kerstweek

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenmarkten zijn de verkorte kerstweek positief begonnen, vooral doordat technologieaandelen opnieuw gewild waren bij beleggers. Deze aandelen zijn sinds vorige week weer aan het stijgen, gestuwd door sterke vooruitzichten van chipbedrijf Micron Technology en een meevallend inflatierapport. Daardoor liggen de toonaangevende Amerikaanse beursgraadmeters S&P 500 en de Dow-Jonesindex nog geen 1 procent onder hun record van 11 december.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 48.362,68 punten. De S&P 500 steeg 0,6 procent tot 6878,49 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,5 procent op 23.428,83 punten. De S&P 500 is sinds de start van het jaar ruim 17 procent gestegen. De Nasdaq zelfs ruim 21 procent.

Beleggers op Wall Street hebben een verkorte handelsweek, want op woensdag sluit de Amerikaanse beurshandel eerder voor kerstavond en op eerste kerstdag blijven de deuren gesloten. Op tweede kerstdag wordt wel gehandeld in New York.

December is historisch gezien een sterke maand voor de aandelenmarkten. Sinds 1950 stijgt de S&P 500 tijdens de Amerikaanse 'Santa Claus-rally', in de laatste vijf handelsdagen van het jaar en de eerste twee handelsdagen in januari, gemiddeld 1,3 procent.

Handelaren op Wall Street krijgen deze week nog wat macro-economische cijfers te verwerken. Zo komen er onder meer nieuwe cijfers over de groei van de Amerikaanse economie in het derde kwartaal, gegevens over de industriële productie in de VS en de wekelijkse uitkeringsaanvragen.

Micron Technology eindigde 4 procent hoger. Op vrijdag steeg het aandeel bijna 8 procent en de dag daarvoor al ruim 10 procent. AI-chipconcern Nvidia werd 1,5 procent hoger gezet na de plus van bijna 4 procent van voor het weekend. Branchegenoot Advanced Micro Devices (AMD) kreeg er 0,7 procent bij.

Goudproducenten als Barrick Mining en Newmont Mining stegen tot 3,6 procent, geholpen door de nieuwe records voor de goud- en zilverprijzen. Mijnbouwers Freeport-McMoran en Southern Copper profiteerden daarnaast van de recordprijs voor koper van bijna 12.000 dollar per ton en klommen tot 3 procent.

Clearwater Analytics schoot ruim 8 procent omhoog. Een groep investeringsmaatschappijen geleid door Permira en Warburg Pincus wil de producent van software voor beleggingsboekhouding overnemen in een deal ter waarde van 8,4 miljard dollar.