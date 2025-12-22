Geweld laait op in Syrië: meerdere doden in noordwesten

ALEPPO (ANP/AFP/DPA) - Zeker drie mensen zijn om het leven gekomen door nieuw geweld in Syrië. Troepen van de nieuwe regering raakten in conflict met strijders van de door Koerden aangestuurde SDF-militie. Beide partijen hebben hun troepen opdracht gegeven de strijd te staken.

De regering en de SDF houden elkaar verantwoordelijk voor het geweld in Aleppo, een belangrijke stad in het noordwesten van het land. Omwonenden vertelden dat zware wapens zijn ingezet.

In Syrië kwam een jaar geleden het regime van dictator Assad ten val na een slepende burgeroorlog, maar het land blijft verdeeld. Zo hebben de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) nog steeds een groot deel van het olierijke noordoosten in handen.

Het is de bedoeling dat de militie wordt geïntegreerd in de Syrische strijdkrachten, maar de uitvoering van dat plan lijkt stroef te verlopen. Het kwam dit jaar al eerder tot gevechten in Aleppo.