Was Jeffrey Epstein een Mossad-spion? Nieuwe documenten wakkeren oude complottheorieën aan

Wie was Jeffrey Epstein écht? Nieuwe documenten van het Amerikaanse ministerie van Justitie gooien opnieuw olie op het vuur rond de beruchte financier en veroordeelde pedoseksueel. Al jaren is zijn leven en dood omgeven door complottheorieën, maar nu duiken er opnieuw vragen op over zijn mogelijke banden met Israël en zelfs met inlichtingendienst Mossad.

Opvallend zijn vrijgegeven berichten waaruit blijkt hoe innig de band van Epstein was met invloedrijke figuren, schrijft The Times. Zo nodigde spiritueel goeroe Deepak Chopra hem in 2017 enthousiast uit voor een trip naar Tel Aviv. “Kom met ons naar Israël. Ontspan en geniet met interessante mensen”, schreef Chopra. “Gebruik desnoods een valse naam. Neem je meisjes mee. Het wordt leuk.” Epsteins reactie was kort en veelzeggend: “Andere locatie. Ik hou niet van Israël. Helemaal niet.”

'Getraind als spion'

Die afwijzing staat haaks op andere informatie in het dossier. Volgens een vertrouwelijke FBI-informant zou Epstein juist voor Mossad hebben gewerkt. In een rapport uit 2020 staat dat de bron “ervan overtuigd raakte dat Epstein een gerekruteerde Mossad-agent was”. Er wordt zelfs gesuggereerd dat hij “was getraind als spion”.

Die theorie krijgt extra lading door Epsteins nauwe band met voormalig Israëlisch premier Ehud Barak. Barak en zijn vrouw verbleven regelmatig in Epsteins appartement in New York, zelfs lang na diens eerste arrestatie in 2006. Netanyahu mengde zich inmiddels ook in de discussie en veegde de spionageclaims van tafel: “De hechte relatie tussen Jeffrey Epstein en Ehud Barak bewijst juist dat hij níét voor Israël werkte.”

Epstein zelf leek de geruchten zat te zijn. In een mail aan Barak schreef hij: “Wil je duidelijk maken dat ik niet voor de Mossad werk. :)” Tegelijkertijd vroeg hij een jaar eerder nog of Barak iemand kende die kon helpen bij het “regelen van voormalige Mossad-agenten voor vuile onderzoeken”.

'Asset'

Volgens oud-inlichtingenofficier Lynette Nusbacher is nuance nodig. “Het is mogelijk dat Epstein een ‘asset’ was,” zegt ze. “Iemand die handig is voor een dienst. Maar dat hij een echte agent of officier was, acht ik onwaarschijnlijk.”