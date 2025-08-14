Beurskoers Intel omhoog na gerucht over mogelijk overheidsbelang

NEW YORK (ANP) - De beurskoers van de Amerikaanse chipfabrikant Intel heeft donderdag een vlucht genomen op Wall Street. Beleggers zetten het aandeel ruim 7 procent hoger nadat persbureau Bloomberg had gemeld dat de regering-Trump in gesprek is met Intel over het nemen van een overheidsbelang in het concern. Dit zou de plannen van Intel om zijn productie in de Verenigde Staten uit te breiden ondersteunen, meldde Bloomberg op basis van ingewijden.

De plannen vloeien voort uit een ontmoeting eerder deze week tussen president Donald Trump en Intel-topman Lip-Bu Tan, aldus de bronnen. Het idee is dat Washington zou betalen voor een belang. Maar details ontbreken nog en de plannen zouden nog kunnen veranderen.

Intel weigerde commentaar te geven, terwijl het Witte Huis volgens Bloomberg niet direct reageerde op verzoeken om commentaar. Trump eiste vorige week nog het vertrek van de Intel-baas om zijn banden met Chinese bedrijven. Na hun ontmoeting maandag stelde Trump zijn mening echter bij. Een eventuele deal zoals door de ingewijden genoemd zou Intel financieel goed uitkomen, aangezien het bedrijf juist bezig is met bezuinigingen en het schrappen van banen.

Producentenprijzen VS

De belangrijkste graadmeters op de aandelenbeurzen in New York zijn rond de slotstanden van woensdag de handel uitgegaan. De Dow-Jonesindex sloot een fractie lager op 44.911,26 punten. De brede S&P 500-index steeg iets naar 6468,54 punten en techgraadmeter Nasdaq speelde een fractie kwijt op 21.710,67 punten.

Na de meevallende stijging van de consumentenprijzen in de VS reageerden beleggers nu op de producentenprijzen. Die namen in juli sterker toe dan verwacht. De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers.

Poetin naar Alaska

Dinsdag bleek juist dat de gevreesde impact van de importheffingen op de consumentenprijzen vooralsnog beperkt is gebleven, mede doordat bedrijven een deel van de hogere kosten op zich nemen. Daardoor was eerder deze week juist het vertrouwen bij beleggers toegenomen dat de Federal Reserve binnenkort de rente gaat verlagen.

De financiële markten waren ook scherp op opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump over Rusland en Oekraïne. Trump sprak de verwachting uit dat vrede mogelijk is tussen de twee landen. De president heeft vrijdag op een luchtmachtbasis in Alaska een gesprek met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin over de oorlog in Oekraïne.