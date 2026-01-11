Zijn baarden echt zo vies als we denken?

Baarden zijn niet per definitie smerig, maar vormen wel een ideaal toevluchtsoord voor microben als je ze slecht verzorgt. Uit onderzoek blijkt tegelijk dat een gladgeschoren gezicht óók z’n eigen bacteriële risico’s heeft.

Wat onderzoeken echt laten zien

Toch is het beeld minder eenduidig dan de baardhater hoopt. In een grote studie onder ziekenhuispersoneel (408 mannen) bleek dat gladgeschoren mannen vaker met de beruchte ziekenhuisbacterie MRSA waren gekoloniseerd dan collega’s met baard : ruim drie keer zo vaak, en ook gewone Staphylococcus aureus kwam iets vaker voor bij de clean‑shaven groep. “Our study suggests that facial hair does not increase the overall risk of bacterial colonisation compared to clean-shaven control subjects,” concluderen de auteurs.

Hygienerisk of gewoon een vies imago?

Belangrijker dan de vraag “baard of geen baard ?” is hoe je met huid en haar omgaat. Dermatologen wijzen erop dat elke baard een warm, vochtig microklimaat creëert waar huidvet, etensresten en stof zich kunnen ophopen, wat zonder goede reiniging tot meer bacteriegroei en huidinfecties kan leiden. Tegelijk veroorzaakt scheren microscopisch kleine sneetjes in de huid, die juist een ingang vormen voor ziekteverwekkers – een mogelijk verklaring waarom sommige onderzoeken meer resistente bacteriën vinden bij gladgeschoren mannen.