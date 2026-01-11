ECONOMIE
Wat Canada, gewend aan strenge winters, Europa kan leren.

Klimaat, natuur en milieu
door Ans Vink
zondag, 11 januari 2026 om 8:52
219219673_m (1)
Europa stond deze week voo gek toen van alles misging omdat het een paar dagen winter was. Meer dan tien doden, geannuleerde vluchten en ontwrichte treindiensten: het bekende recept bij winterweer op ons continent. Terwijl in Canada vergelijkbare omstandigheden gewoon tot het dagelijkse leven behoren.​
Patrick de Bellefeuille, prominent Canadees weerman en klimaatspecialist bij MétéoMédia, legt in een interview met Euronews uit wat het verschil maakt. In de Canadese provincie Quebec zijn winterbanden verplicht van 1 december tot 15 maart. Scholen hebben vijf ingebouwde sneeuwdagen wanneer de wegen onveilig zijn. En elk huishoud beschikt standaard over ontdooimiddel, een schep in de auto en een noodaccu.​
"Zelfs met 20 cm sneeuw gaat het leven hier gewoon door – het is normaal",
"Zelfs met 20 cm sneeuw gaat het leven hier gewoon door – het is normaal", aldus De Bellefeuille. Gemeentelijke diensten gebruiken verschillende soorten strooizout, afhankelijk van de temperatuur. Bij extreme kou wordt zand en grind ingezet, bij lichte vorst juist zout om het ijs te doen smelten.​
In Europa ontbreekt die alledaagse voorbereiding vaak. In slechts een handvol landen zoals Duitsland, Oostenrijk en de Scandinavische landen zijn winterbanden verplicht. In Nederland, Frankrijk en België blijft het een aanbeveling. Dat terwijl klimaatverandering volgens De Bellefeuille juist meer weerextremen brengt.​
Europa zal zich moeten aanpassen aan een toekomst met meer koudefronten, stelt de weerman. Want ook al neemt de gemiddelde sneeuwval af, de extremen blijven bestaan. Misschien is het tijd om van Canada te leren.

