Beursmiljardair Buffett stapelt cash op tot recordbedrag

OMAHA (ANP/BLOOMBERG) - De beroemde Amerikaanse beursmiljardair Warren Buffett heeft zijn enorme bulk cashgeld in het afgelopen kwartaal verder zien oplopen tot een recordbedrag van 347,7 miljard dollar, omgerekend 308 miljard euro. De superbelegger deed opnieuw grote pakketten aandelen van de hand, terwijl hij maar moeilijk aantrekkelijke investeringskansen weet te vinden.

Mede hierdoor daalde de operationele winst van Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van Buffett, in het eerste kwartaal met 14 procent tot 9,6 miljard dollar. Volgens een verklaring van het bedrijf blijft er "aanzienlijke onzekerheid" bestaan, onder andere door het internationale handelsbeleid en invoerheffingen. De beleggingsopbrengsten van de verzekeringstak van Buffett stegen met 11 procent tot 2,9 miljard dollar.

De inmiddels 94-jarige Buffett doet de laatste tijd wat minder grote investeringen, waardoor er meer geld op zijn rekeningen blijft staan.

Beleggingen

Berkshire Hathaway, met een marktwaarde van meer dan 1 biljoen dollar, heeft beleggingen in alle hoeken van de economie. Zo is Buffett eigenaar van onder meer spoorbedrijf BNSF, fastfoodketen Dairy Queen, snoepfabrikant See's Candies en verzekeringsconcern Geico. Buffett, ook wel bekend als het 'orakel van Omaha', belegt ook in aandelen van bedrijven zoals Apple en olieconcern Occidental Petroleum.

Berkshire Hathaway is al sinds de jaren zestig in handen van Buffett. De firma was aanvankelijk een textielfabrikant, maar de topman transformeerde het bedrijf in een groot zakenimperium.