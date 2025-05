Martinez leider in Ronde van Romandië na winst in zware bergrit

THYON 2000 (ANP) - De Franse wielrenner Lenny Martinez heeft de vierde etappe van de Ronde van Romandië gewonnen, een rit met aankomst na een klim naar skioord Thyon 2000. De 21-jarige Martinez, van de ploeg Bahrain Victorious, versloeg zijn medevluchter João Almeida in een sprint bergop en nam de leiderstrui over van zijn landgenoot Alex Baudin.

De Italiaan Lorenzo Fortunato werd derde en staat nu tweede in het algemeen klassement op twee seconden van Martinez. De Portugees Almeida staat op drie seconden derde.

Zondag wordt de Ronde van Romandië besloten met een individuele tijdrit over 17 kilometer in en rond Genève. Met name Almeida lijkt daarbij de favoriet voor de eindzege.