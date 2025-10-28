ECONOMIE
Beurswaarde Apple stijgt naar 4 biljoen dollar

Economie
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 15:13
CUPERTINO (ANP/RTR) - De beurswaarde van Apple is dinsdag gestegen naar 4 biljoen dollar. Dat is 4000 miljard dollar, omgerekend ruim 3437 miljard euro. Apple is het derde grote techbedrijf dat deze mijlpaal haalt, na Nvidia en Microsoft.
Apple profiteert van een sterke vraag naar zijn nieuwste iPhone-modellen, die de zorgen over de trage vooruitgang in de race voor kunstmatige intelligentie (AI) heeft weggenomen. De aandelen van het bedrijf zijn sinds de lancering van de nieuwe modellen in september met ongeveer 13 procent gestegen.
In de vroege handel op Wall Street noteerde Apple dinsdag 0,1 procent hoger.
