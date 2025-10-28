Regen voorspeld op verkiezingsdag, dat kan de uitslag beïnvloeden

DEN HAAG (ANP) - Woensdag gaat het naar verwachting in de loop van de dag regenen. Dat kan de resultaten van de Tweede Kamerverkiezingen beïnvloeden, wijzen meerdere wetenschappelijke onderzoeken uit. Maar welke partij baat heeft bij regen is niet te voorspellen.

Studies uit verschillende landen laten zien dat minder kiezers naar de stembus gaan als het regent. Heel groot lijkt dat effect niet. Volgens een analyse van dertien Nederlandse verkiezingen is de totale opkomst ongeveer 1 procent lager bij 25 millimeter regen.

Op de vraag welke kiezers precies thuisblijven, lopen de antwoorden uiteen. Jonge kiezers laten zich meer beïnvloeden door het weer, kwam bijvoorbeeld uit een onderzoek over Deense verkiezingen. Dat zou betekenen dat een partij als Volt, met een relatief jonge achterban, meer last heeft van natte verkiezingen.

Conservatieve partijen

Een Nijmeegs onderzoek stelt dat met name het CDA in het verleden voordeel heeft gehad van regen op verkiezingsdag. Bij SP en PvdA zou neerslag juist kiezers hebben gekost. De PVV werd in dat onderzoek niet meegenomen. Enkele onderzoeken uit het buitenland concluderen dat regen gunstig is voor conservatieve partijen.

Het is mogelijk dat gelovige kiezers een groter gevoel van "burgerplicht" hebben, schreven de Nijmeegse wetenschappers in 2011. Sindsdien is niet alleen de politiek veranderd, maar ook de achterban van het CDA. De vraag is dus of het patroon standhoudt.