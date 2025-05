Beurzen Azië stijgen na blokkade heffingen Trump door rechter

TOKIO (ANP) - De Aziatische beurzen gingen donderdag omhoog. Beleggers reageerden positief op de uitspraak van een federale rechtbank in de Verenigde Staten. Een handelshof in New York oordeelde dat president Donald Trump zijn bevoegdheden te buiten is gegaan door algemene heffingen op te leggen voor invoer uit landen die meer aan de VS verkopen dan ze inkopen. De regering-Trump tekent beroep aan tegen de uitspraak.

De uitspraak wakkerde de hoop aan dat Trump mogelijk de handelstarieven die hij dreigt op te leggen moet afzwakken of volledig intrekken. In Tokio steeg de Nikkei 1,7 procent onder aanvoering van de Japanse exportbedrijven. Zo won autofabrikant Toyota 4 procent. Ook de chipbedrijven lieten stevige winsten zien, dankzij sterke resultaten van het Amerikaanse AI-chipbedrijf Nvidia.

De Kospi in Seoul klom 1,7 procent. Chipbedrijf SK Hynix steeg 1,8 procent en automaker Hyundai won 2,7 procent. In Zuid-Korea werd de stemming ook gesteund door het besluit van de centrale bank om de rente opnieuw te verlagen.