Zuid-Korea verlaagt rente opnieuw om afzwakkende economie

SEOUL (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De centrale bank van Zuid-Korea heeft de rente opnieuw verlaagd om de afzwakkende economie te ondersteunen. Ook werden de groeiverwachtingen verder naar beneden bijgesteld. De economie van Zuid-Korea is erg afhankelijk van de export en wordt daarom geraakt door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump.

De rente gaat nu naar 2,5 procent, van 2,75 procent. Het is al de vierde renteverlaging door de Bank of Korea sinds oktober vorig jaar. De groeiprognose voor dit jaar is verlaagd naar 0,8 procent. In februari werd nog gerekend op 1,5 procent. Toen werd de groeiverwachting ook al naar beneden bijgesteld.

Zuid-Korea, de op drie na grootste economie van Azië, wordt vooral geraakt door de Amerikaanse importheffingen op auto's, staal en aluminium. Zuid-Korea is een belangrijke exporteur van auto's, met merken als Kia en Hyundai, naar de Verenigde Staten. Ook wordt veel staal naar de VS uitgevoerd.