Beurzen Azië stijgen, olieprijs daalt door hoop op einde oorlog

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurzen in Azië gingen woensdag stevig omhoog. De stemming werd gesteund door de hoop op een spoedige de-escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. De olieprijzen, die sterk zijn gestegen door het conflict in het olierijke gebied, gingen omlaag.

Het optimisme werd aangewakkerd door uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump, die stelde dat Iran bereid is een akkoord te sluiten om de oorlog te beëindigen. Volgens berichten ligt er een Amerikaans voorstel voor een staakt-het-vuren van een maand en een plan met vijftien punten bij Iran, dat de gesprekken heeft ontkend. Volgens Iraanse staatsmedia onderhandelen de Amerikanen "met zichzelf".

In Japan en Zuid-Korea, die erg afhankelijk zijn van de import van olie uit het Midden-Oosten, stegen de beurzen respectievelijk 2,9 en 1,6 procent. Een vat Amerikaanse olie werd ruim 3 procent goedkoper op 89 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, kostte 4 procent minder op 100 dollar per vat.