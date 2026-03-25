Bijna 150.000 Oekraïners zonder stroom na Russische aanval

TSJERNIHIV (ANP/RTR) - Bijna 150.000 Oekraïners zitten zonder stroom door een Russische aanval op energievoorzieningen bij Tsjernihiv, meldt de regionale netbeheerder. De gouverneur van de aan Rusland en Belarus grenzende regio meldde eerder deze week ook al grootschalige stroomuitval, toen door een droneaanval.

In het zuiden van het land, in de regio Odesa, meldde het gouvernement dat een woning was getroffen door een Russische aanval. Naast schade aan omliggende woningen kwam daarbij dinsdagavond laat één persoon om het leven. Een ander raakte gewond. Eerder op de avond werd in diezelfde regio al een bushalte geraakt door een Russische aanval, meldt Ukrinform op basis van hulpdiensten. Daarbij raakten twee mensen gewond.