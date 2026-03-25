Hornbach breidt marktaandeel verder uit in Nederland

HOUTEN (ANP) - Bouwmarktketen Hornbach heeft afgelopen jaar minder winst geboekt door hogere kosten aan onder meer personeel. In Nederland wist het bedrijf, ondanks sterke concurrentie van Praxis, Gamma en Karwei, zijn marktaandeel verder te vergroten. De doe-het-zelfketen zag zijn marktaandeel groeien van 28,1 procent naar gemiddeld 29,4 procent, werd woensdag bekend.

Evert de Goede, directeur van de Nederlandse tak van de internationale keten, is te spreken over de resultaten in ons land. "Het boekjaar begon sterk met mooi voorjaarsweer en vestigingen die ruim op tijd klaar waren voor de start van het seizoen", zegt de directeur van Hornbach Nederland.

Klanten gaven weer meer geld uit bij de van oorsprong Duitse doe-het-zelver, onder meer dankzij de opening van nieuwe vestigingen en meer onlinebestedingen. De totale omzet van de groep, met 176 bouwmarkten, steeg met bijna 4 procent tot 6,4 miljard euro. De operationele winst daalde licht met 1,8 procent tot 264,7 miljoen euro.