Beurzen eindigen hoger ondanks Iraanse ontkenning over gesprekken

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen gingen maandag halverwege de dag plots omhoog en sloten in de plus. Beleggers reageerden op opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij meldde dat de Verenigde Staten de aanvallen op Iraanse energiefaciliteiten de komende vijf dagen zullen pauzeren in afwachting van de lopende gesprekken met Iran. De feestvreugde op de beurs werd echter aan het einde van de handel getemperd toen de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammad Baqer Qalibaf de gesprekken ontkende en Trumps bewering bestempelde als nepnieuws.

De koersverliezen van eerder op de dag werden wel weggepoetst. De AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op de beurs in Amsterdam, eindigde 0,5 procent hoger op 966,72 punten. Bij opening daalde de hoofdgraadmeter nog fors tot een laagste stand van 940,50, waarmee een vervolg werd gegeven aan de verliezen van vorige week. De MidKap steeg met 0,8 procent tot 952,94 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,3 procent. Londen eindigde wel licht lager.