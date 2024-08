Beurzen in Japan en Zuid-Korea opnieuw hard onderuit

TOKIO (ANP) - De aandelenmarkten in Japan en Zuid-Korea gingen maandag opnieuw hard onderuit. De tegenvallende cijfers over de Amerikaanse banenmarkt van afgelopen vrijdag wakkerden de vrees voor een recessie in de grootste economie ter wereld verder aan. Eerder zorgde een sterker dan verwachte krimp van de Amerikaanse industrie al voor een verkoopgolf op de wereldwijde beurzen.

Beleggers vrezen dat de Amerikaanse Federal Reserve mogelijk te lang heeft gewacht met het verlagen van de rente om een forse afkoeling van de economie te voorkomen. De Nikkei in Tokio kelderde 7 procent en zakte daarmee tot het laagste niveau in zeven maanden. De Japanse hoofdindex heeft in de afgelopen drie handelsdagen bijna 20 procent verloren ten opzichte van het recordniveau van vorige maand. Dat is de grootste driedaagse koersdaling sinds de financiële crisis in 2011.

Vooral de Japanse exportbedrijven gingen hard omlaag door een stijging van de Japanse yen. Autofabrikant Toyota, die veel omzet haalt in het buitenland, zakte dik 9 procent. De Japanse munt wordt in onrustige tijden als een veilige haven gezien en stijgt daardoor in waarde, en dat maakt Japanse producten in het buitenland duurder. Ook andere veiligere beleggingen als de Zwitserse frank en goud stegen in prijs. Daarnaast vluchten beleggers in staatsobligaties.

De Kospi in Seoul raakte 6,7 procent kwijt. Grote Zuid-Koreaanse tech- en chipbedrijven als Samsung en SK Hynix leverden rond de 8 procent in. Ook in Sydney was de stemming negatief. De Australische hoofdindex verloor 3 procent. De beurs in Hongkong hield het verlies daarentegen beperkt tot 0,2 procent en de hoofdindex in Shanghai boekte een nipte winst van 0,1 procent.