Beurzen in New York eindigen ondanks shutdown hoger

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden winsten gesloten. Beleggers wierpen zorgen over de sluiting van grote delen van de federale overheid van zich af. Door nieuwe signalen van een afzwakkende arbeidsmarkt in de Verenigde Staten nam de hoop op verdere renteverlagingen door de Federal Reserve toe.

De S&P 500 steeg 0,3 procent tot 6711,20 punten. De Dow-Jonesindex won 0,1 procent tot 46.441,10 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,4 procent tot 22.755,16 punten.

De markten verwerkten onder andere nieuwe banencijfers van loonstrookverwerker ADP. Die wezen op een krimp van de werkgelegenheid in september. Ook in augustus was er sprake van een afname van het aantal banen, terwijl ADP eerder nog een lichte stijging meldde. Onlangs verlaagde de Fed de rente voor het eerst dit jaar om de arbeidsmarkt te stimuleren.