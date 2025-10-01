Onrust in Italië om onderschepping Gazavloot

ROME (ANP/RTR) - Berichten over de Israëlische onderschepping van een vloot die met activisten naar Gaza vaart, hebben in Italië tot onrust geleid. Op meerdere plekken gingen mensen de straat op en vakbonden hebben voor vrijdag een solidariteitsstaking aangekondigd.

"De agressie tegen civiele schepen met Italiaanse staatsburgers aan boord is een uiterst ernstige zaak", meldde de grote vakbond CGIL. Die kreeg bijval van kleinere bonden.

In Napels hinderden betogers ondertussen het treinverkeer en in Rome waren er acties bij het grote station Termini. Daar was de politie op grote schaal aanwezig.

De onrust volgde op berichten dat Israël meerdere schepen heeft onderschept die met hulpgoederen naar Gaza voeren. Israël had de activisten opgeroepen koers te wijzigen.