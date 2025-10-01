ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onrust in Italië om onderschepping Gazavloot

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 22:08
anp011025227 1
ROME (ANP/RTR) - Berichten over de Israëlische onderschepping van een vloot die met activisten naar Gaza vaart, hebben in Italië tot onrust geleid. Op meerdere plekken gingen mensen de straat op en vakbonden hebben voor vrijdag een solidariteitsstaking aangekondigd.
"De agressie tegen civiele schepen met Italiaanse staatsburgers aan boord is een uiterst ernstige zaak", meldde de grote vakbond CGIL. Die kreeg bijval van kleinere bonden.
In Napels hinderden betogers ondertussen het treinverkeer en in Rome waren er acties bij het grote station Termini. Daar was de politie op grote schaal aanwezig.
De onrust volgde op berichten dat Israël meerdere schepen heeft onderschept die met hulpgoederen naar Gaza voeren. Israël had de activisten opgeroepen koers te wijzigen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1118853560

Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

im-17260981 (1)

Dit vliegtuig zonder ramen (maar met uitzicht) wordt de nieuwe hype van de rijken

politie2018imageset_genericlandscape

Wie kent deze enge man?

ANP-489952124

Er komt vanaf vandaag nieuwe benzine uit de pomp, dit merk je er zelf van

ANP-529644118

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

shutterstock_2410815143 (1)

Heb je een magnesiumsupplement nodig?

Loading